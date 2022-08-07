"الاستثمارات الوطنية": أرباح البنوك الكويتية تفوقت على ما قبل الجائحة

قال مساعد نائب رئيس قسم التداول في شركة الاستثمارات الوطنية، علي العلي، إنه مع إعلان نتائج البنك التجاري الكويتي اليوم الأحد تكوين كل البنوك الكويتية الـ10 قد أعلنت نتائجها والتي جاءت إيجابية.

وأضاف "البنوك الكويتية استفادت من رفع أسعار الفائدة والأرباح النصف سنوية، حيث قفزت الأرباح المجمعة للبنوك إلى 560 مليون دينار، في النصف الأول من 2022، وكانت 490 مليون دينار قبل جائحة كورونا، وهذا يعني تفوقها على ما قبل الجائحة.

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وفي سياق متصل، ارتفعت الأرباح الفصلية للبنك التجاري الكويتي بنسبة لامست 14%، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي لتسجل 21 مليون دينار.

وعزى البنك ارتفاع الأرباح إلى ارتفاع إيرادات الفوائد بنسبة 12%، لتسجل 28 مليون دينار.

كما سجل البنك تراجعا في المخصصات بنسبة 95%، لتسجل 180 ألف دينار.