من هو حسن عبدالله المحافظ الجديد للبنك المركزي المصري؟

أصدر أمس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا بتعيين حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي خلفا لطارق عامر الذي استقال من منصبه بشكل مفاجئ.

يذكر أن حسن عبد الله، كان يشغل منصب رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وشغل منصب الرئيس التنفيذي للبنك العربي الأفريقي الدولي لمدة 16 عاما حتى 2018.

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ومن أبرز أعماله في البنك العربي الأفريقي دمج بنك مصر أميركا الدولي بالبنك العربي الأفريقي 2005، وشغل عضوية مجالس إدارات عدة منها معهد التمويل الدولي والمجلس الاستشاري للأسواق الناشئة EMAC، والبنك المركزي المصري والبورصة المصرية، والمصرية للاتصالات وأوراسكوم للإنشاءات.