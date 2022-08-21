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ارتفاع واردات الصين النفطية من السعودية في يوليو على أساس فصلي

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نفط وغاز

ارتفاع واردات الصين النفطية من السعودية في يوليو على أساس فصلي

دبي - العربية.نت

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أظهرت بيانات رسمية صينية زيادة واردات بكين من النفط الخام السعودي في يوليو الماضي شهريا لكنها لا تزال أقل قليلا من مستوياتها قبل عام.

وذكرت الإدارة العامة للجمارك الصينية أن واردات بكين من الخام السعودي سجل 6.56 ملايين طن أو ما يعادل 1.54 مليون برميل يوميا في يوليو.

وأظهرت البيانات احتفاظ روسيا بمكانتها كأكبر مورد للنفط للصين للشهر الثالث على التوالي في يوليو مع زيادة مصافي التكرير المستقلة
مشترياتها من الإمدادات المخفضة مع خفض الشحنات من الموردين المنافسين مثل أنجولا والبرازيل.

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