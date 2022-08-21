"جبل عمر" تكشف عن سبب خسارة  311 مليون ريال في النصف الأول

أعلنت شركة "جبل عمر" تكبدها خسائر 128.6 مليون ريال في الربع الثاني من 2022، مقابل أرباح في الربع الثاني من 2021، قيمتها 270.5 مليون ريال.

وعلى أساس فصلي تراجعت الخسائر 29.5%، حيث كانت خسائر الربع السابق 182.4 مليون ريال.

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وقالت الشركة في بيان نشر على موقع مجموعة تداول السعودية إن خسائر النصف الأول بلغت 311 مليون ريال، بزيادة 316%، عن الخسائر المسجلة في النصف الأول من 2021، والتي كانت 74.7 مليون ريال.

وذكرت "جبل عمر" أن سبب تسجيل صافي خسارة في الربع الحالي مقارنة بصافي الربح في الربع المماثل من العام السابق يعود بشكل رئيسي إلى عدم بيع أي أراض خلال الربع الحالي.