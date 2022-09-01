أسعار النفط
مجموعة السبع تخطط لخنق قطاع النفط الروسي
تناقش وضع سقف لسعره يوم الجمعة
يجتمع وزراء المالية في مجموعة السبع الكبرى غدا الجمعة، لمناقشة خطتهم بوضع سقف سعري لسعر النفط الروسي المستورد في محاولة لاعتمادها قبل ديسمبر المقبل.
وتشكل الخطة المقترحة مرحلة جديدة من المحاولات الغربية للتقليل من عائدات روسيا النفطية والتي تعتمد عليها حكومة بوتين بنسبة 50% لتمويل الميزانية.
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وبموجب الخطة التي تم مناقشتها خلال الصيف ستمنع دول مجموعة السبع التمويل والتأمين على شحنات النفط الروسية ما لم يتم بيع النفط بأقل من السعر المحدد حيث تشكل الدول السبع 30% من الاقتصاد العالمي وتؤمن 90% من حركة الشحن العالمية.
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