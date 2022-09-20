أبو جامع: سوق التأمين القادم في السعودية صعب جداً لو لم تندمج الشركات

قال الرئيس التنفيذي لشركة تقنيات مكيال المالية، هشام أبو جامع، إن سوق التأمين القادم في السعودية سوق صعب جداً إن لم تندمج الشركات.

وأضاف أن أوضاع شركات التأمين في معظمها تعاني بشكل كبير، وأن التوجه نحو الاندماج هو الحل الوحيد أمام هذه الشركات.

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وأوضح أن دمج شركتين غير كاف، وحتى تكون الشركات قادرة على أخذ حصة سوقية مناسبة فإن هذا يتطلب دمج 4 أو 5 شركات.

وحول أداء سوق السعودية قال أبو جامع "تفاعل السوق السعودي خلال جلسة أمس كان حادا أكثر من اللازم، وقد شهدت بعض أسهم البنوك تراجعات بنسبة 5%، وهذا أمر ملفت، خاصة أن القطاع المصرفي قوي وكذلك البنك المركزي السعودي".

وأشار إلى أن تراجعات البنوك تبقى مستغربة حتى مع توقعات تباطؤ الإقراض.

وقال "في ظل التقلبات العالمية، وما تعانيه الصين من مشاكل بسبب كورونا وإغلاق مدن كبيرة جدا، إضافة إلى تحديات سعر الفائدة، لا نتوقع انخفاض سوق الأسهم السعودية أكثر مما هو عليه إلا لو حدثت مشاكل كبيرة فيما يتعلق بقضايا الاقتصاد العالمي".