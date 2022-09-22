.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مؤسسة التمويل الدولية للعربية: فرص في قطاع الشركات الصغيرة بـ180 مليار دولار

  • الخط
خاص

مؤسسة التمويل الدولية للعربية: فرص في قطاع الشركات الصغيرة بـ180 مليار دولار

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال ممثل مؤسسة التمويل الدولية في الامارات العربية المتحدة الدكتور سفيان العيسى، إن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي تركز على دعم اقتصادات الدول النامية من خلال تشجيع نمو القطاع الخاص في عدد من القطاعات الرئيسية عبر تحسين مناخ الاستثمار لديها.

وأضاف أن المؤسسة ترى فرصا في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بنحو 180 مليار دولار.

وقال "هناك العديد من الفرص التي تتطلع إليها مؤسسة التمويل وهو البنية التحتية والمناخ، وهناك ما يقارب 265 مليار دولار بمجالات الطاقة البديلة والمشاريع الصديقة للبيئة في مصر والمغرب والأردن".

ولفت إلى أن المؤسسة تتطلع إلى قطاع التكنولوجيا والأعمال الريادية والابتكار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مع انخفاض منسوب دجلة والفرات.. العراق يعاني من ارتفاع ملوحة الأراضي مع انخفاض منسوب دجلة والفرات.. العراق يعاني من ارتفاع ملوحة الأراضي
اكتشف المزيد