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سوق السعودية

"ثمار" تعلن موافقة المحكمة على مقترح إعادة جدولة سداد الدائنين

دبي - العربية.نت
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قالت شركة ثمار التنمية القابضة السعودية، إن المحكمة التجارية بالرياض وافقت في 16-11-2022م على مقترح الشركة بإعادة جدولة سداد الدائنين في خطة التنظيم المالي المعتمدة سابقاً من المحكمة التجارية بالرياض.

وأضافت شركة "ثمار" أنه تم تحديد موعد لتصويت المساهمين والدائنين على مقترح الشركة بإعادة جدولة سداد الدائنين باستخدام تقنية الوسائل الحديثة حسب المواعيد التالية:

جدول أعمال الاجتماع:

1. التصويت على مقترح الشركة بإعادة جدولة سداد الدائنين في خطة التنظيم المالي المعتمدة سابقاً من المحكمة التجارية بالرياض.

تاريخ تصويت المساهمين:

يوم الأحد بتاريخ 17-5-1444هـ الموافق 10-12-2022م

وقت تصويت المساهمين:

من الساعة 9 صباحاً وحتى 11 صباحاً

تاريخ تصويت الدائنين:

يوم الاثنين بتاريخ 18-5-1444هـ الموافق 11-12-2022م

وقت تصويت الدائنين:

من الساعة 9 صباحاً وحتى 11 صباحاً

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