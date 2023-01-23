كيف سيكون شكل ركود الاقتصاد العالمي المتوقع؟

قال رئيس الاستثمار في كابيتال للاستثمارات وسيم جمعة، إن الأسواق العالمية تظهر بعض التفاؤل فيما يتعلق بشكل الركود الاقتصادي المحتمل، مشيرا إلى وجود عدة مؤشرات على ذلك.

وفي حديثه حول احتمال حدوث ركود اقتصادي (هبوط ناعم) من خلال محاولة تفادي الانكماش، قال جمعة "توجد عدة مؤشرات على ذلك، منها سوق السندات التي تسعر تباطؤ التضخم، وثانيا عدم حدوث ركود قوي، كما أن سوق السندات غير السيادية لا تقرأ حدوث ركود اقتصادي".

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وأشار إلى ما يدعم هذه التوقعات إعادة فتح الاقتصاد الصيني، المدعوم بحوافز مالية، والتي بدأت تنطلق، وتشمل حوافز للقطاع العقاري.

وقال: "حجم الادخار الذي قام به الصينيون خلال العامين الماضيين يؤشر على استمرار الصرف في الاقتصاد الصيني، ونحن في توجهاتنا حذرين ونترقب قطاع التكنولوجيا في أميركا، ونراقب الصرف في الدول مثل أميركا والسعودية".