القيمة السوقية للعملات المشفرة تفقد 100 مليار دولار من قيمتها في أسبوع

تراجعت عملة بيتكوين، والتي تمثل أكثر من 41% من قيمة سوق العملات المشفرة، بأكثر من 2%، صباح اليوم الجمعة لتكسر حاجز الـ 20000 دولار هبوطا.

وارتفعت خسائر بيتكوين خلال آخر سبع جلسات لتتجاوز 11%، وهو أسوأ أداء أسبوعي لها منذ أزمة إفلاس منصة FTX.

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وخسر سوق العملات المشفرة 100 مليار دولار من قيمته السوقية خلال أسبوع بعد بيانات اقتصادية سلبية في الولايات المتحدة ومخاوف من ارتفاع أكبر لأسعار الفائدة بالإضافة إلى إيقاف أكبر بنك للعملات المشفرة في الولايات المتحدة أعماله بسبب ما قد يوصف بشتاء الكريبتو.