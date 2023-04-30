خبير: قطاع الاتصالات في الكويت على موعد مع تحقيق نتائج قوية

قال ميثم الشخص خبير أسواق مالية، إن الإضافة الحقيقية لنتائج "بيتك" في الربع الأول من 2023، كانت من تضمين نتائج "الأهلي المتحد"، والتي تقدر بنحو 45%.

وأضاف أن البنك قام بتخفيض المخصصات بنحو 42%.

مادة اعلانية

وأوضح أنه باستثناء إضافة نتائج "الأهلي المتحد" فإن النتائج ستكون متساوية تقريبا لنفس نتائج الفترة المقابلة من العام الماضي.

ولفت الشخص إلى أن قطاع الاتصالات في الكويت على موعد مع تحقيق نتائج قوية.

وكان بيت التمويل الكويتي "بيتك"، قد أعلن عن ارتفاع صافي أرباحه في الربع الأول من 2023 بنسبة 133.2% على أساس سنوي.

وقال "بيتك" في بيان للبورصة اليوم الأحد، إن صافي أرباحه بلغ 162 مليون دينار (533.8 مليون دولار) في الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2023 مقارنة مع بأرباح بلغت 69.5 مليون دينار في الربع المقارن من العام السابق.

وأضاف أن إجمالي الإيرادات التشغيلية زاد 66.2% إلى نحو 379.1 مليون دينار في الربع الأول، مقارنة بنحو 228.1 مليون دينار في الربع الأول من 2022.