10 مليارات دولار اتفاقيات اليوم الأول للمؤتمر العربي الصيني

شهد اليوم الأول لأعمال الدورة العاشرة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين في الرياض، توقيع اتفاقيات بقيمة تزيد على 10 مليارات دولار.

ومن أبرز هذه الصفقات توقيع اتفاقية بقيمة 5.6 مليار دولار بين وزارة الاستثمار السعودية وشركة تصنيع السيارات الكهربائية الصينية "هيومان هوريزون -Human Horizons" لتأسيس مشروع مشترك لأبحاث وتطوير وتصنيع المركبات.

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كما تم إبرام أكثر من 30 صفقة في عدة قطاعات أخرى، من أبرزها: التكنولوجيا، ومصادر الطاقة المتجددة، والزراعة إضافة للعقارات، والمعادن، وسلاسل التوريد، إلى جانب السياحة، والرعاية الصحية.

وتم توقيع صفقة بين أمار الأولى ومجموعة زهونغهوان الدولية بقيمة 533 مليون دولار لإنشاء مصنع لمعالجة الحديد الخام.

كما تم اتفاق مجموعة ASK وشركة التعدين الصينية على صفقة بقيمة 500 مليون دولار لتطوير مشروع لتعدين النحاس في منطقة الدرع العربي.

واتفقت شركة مباني الصفوة مع مجموعة غيزهوبا للهندسة اتفاقية إطارية بقيمة 266 مليون دولار لتشييد المباني المتقدمة في المملكة.

ووقعت وزارة الاستثمار السعودية وهيبوبي الصينية، اتفاقية بقيمة 266 مليون دولار لتطوير تطبيقات في مجال السياحة.