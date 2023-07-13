قفزات في الأرباح نصف السنوية للبنوك العمانية والإماراتية

بدأت نتائج البنوك الفصلية تتوالى، وسجلت كبرى بنوك عمان سجلت نموا في الأرباح نصف السنوية، وكان بنك مسقط أكبر البنوك العمانية، والذي كان أكبر الرابحين، وتجاوزت أرباحه 104 ملايين ريال في أرباح النصف الأول، بنمو 5% على أساس سنوي.

أما البنك الثاني من حيثُ القيمة في عمان، هو بنك صحار والذي سجل قفزة 28% إلى نحو 24 مليون ريال، وحقق بنك ظفار نمواً في الأرباح نصف السنوية بنسبة 12% إلى 18.4 مليون ريال. وسجل البنك الأهلي العماني قفزة بنسبة 26% إلى 20 مليون ريال.

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أما في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، افتتح بنك دبي التجاري افتتح الموسم، وسجل قفزة في أرباح الربع الثاني 49% إلى نحو 650 مليون درهم،بما يتجاوز توقعات المحللين البالغة 631.5 مليون درهم.

على صعيد النصف الأول، قفزت أرباح البنك 41% إلى أكثر من 1.2 مليار درهم، وهذه المكاسب أتت بدعم من ارتفاع الدخل التشغيلي إلى 2.4 مليار درهم.

وفي أخبار قطاع البنوك الإماراتية أيضا، بدأ اليوم تداول سهم مصرف عجمان، بالسعر المعدل، وكان المصرف أعلن في وقت سابق عن زيادة رأس المال، بواقع 550 مليون درهم، عن طريق حقوق الأولوية.

ونتابع سهم الاتحاد العقارية، بعد إعلان الشركة عن تفاصيل تسديد قيمة اتفاقية التسوية بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة السابق، خليفة الحمادي، البالغة 620 مليون درهم.