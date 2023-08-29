خبير للعربية: أداء الذهب في العقود الآجلة خلال أغسطس الأسوأ من 2018

تترقب الأسواق مجموعة من المؤشرات الاقتصادية هذا الأسبوع، التي قد تؤثر على أسعار الذهب والدولار وأيضا عوائد السندات، خاصة مع تسليط الفيدرالي الضوء، في نهاية الأسبوع الماضي، على أن مسار أسعار الفائدة سيعتمد بشكل كبير على البيانات.

وفي هذا السايق، قال خبير الأسواق العالمية عبدالعظيم الأموي، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن الأسواق تشهد للأسبوع الثالث على التوالي انخفاضاً في مراكز المستثمرين المتعلقة بشراء المعدن الأصفر، ما يعني أنها تراهن على المزيد من الهبوط في أسعار الذهب.

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"التدفقات الخارجية على الذهب الأسبوع الماضي كانت عند 3.9 مليار دولار. الأسواق تسعِر قوة الدولار الأميركي وتتوقع المزيد من التشديد في السياسة النقدية قبل نهاية العام".

وأكد الأموي أن هذا الأسبوع يعتبر مهما للذهب، مشيرا إلى أن أداء الذهب في العقود الآجلة خلال أغسطس هو الأسوأ من 2018.

كما توقع أن تستمر الضغوط على الذهب، إلا في حالة واحدة وهي أن تكون البيانات الاقتصادية من أميركا مخيبة للآمال هذا الأسبوع.

وتعليقا على تلك البيانات، يتوقع الأموي الاستمرار في الاتجاه الهابط بالنسبة للوظائف في الولايات المتحدة الأميركية.

"هذه المستويات تشير إلى أن الفيدرالي لديه مشكلة، لا بد من أن تحصل موازنة ما بين "أن ينجو الاقتصاد من الركود وأيضا أن ينجو من التأثير السلبي للتضخم".

ومن بين مجموعة البيانات الاقتصادية الأميركية المقرر صدورها هذا الأسبوع، سينصب التركيز على مقياس التضخم المفضل لدى بنك الفيدرالي الأميركي، وهو مؤشر أسعار المستهلكين المقرر صدوره يوم الخميس، وتقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية الذي سيصدر يوم الجمعة.