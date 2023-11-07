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كيف كانت نتائج شركات النفط العالمية في الربع الثالث 2023؟

دبي - العربية.نت
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كيف كانت نتائج شركات النفط العالمية في الربع الثالث 2023؟

شركة إكسون موبيل

تراجع الأرباح الصافية 54% إلى 9.1 مليار دولار

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توزيع 95 سنتا للسهم بزيادة 4.4% على أساس سنوي

العائد على التوزيعات: 3.5%

شركة شيفرون

تراجع الأرباح الصافية 42% إلى 6.5 مليار دولار

توزيع 1.51 دولار للسهم بزيادة 6% على أساس سنوي

العائد على التوزيعات: 4.1%

شركة توتال إنرجي

تراجع الأرباح الصافية 35% إلى 6.5 مليار دولار

توزيع 0.8 دولار للسهم بزيادة 7% على أساس سنوي

شركة شل

تراجع الأرباح الصافية 34% إلى 6.2 مليار دولار

توزيع 33.1 سنت للسهم بزيادة 32% على أساس سنوي

شركة bp

تراجع الأرباح الصافية 60% إلى 3.3 مليار دولار

استقرار التوزيعات عند 7.27 سنت للسهم

شركة إيني

تراجع الأرباح الصافية 51% إلى 1.96 مليار دولار

توزيع 25 سنتا للسهم بزيادة 4% على أساس سنوي

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