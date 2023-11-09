كيف جاءت أرباح "سيرا" الفصلية؟

قال رئيس المشورة في GIB Capital عبد الله الحامد، إن من النتائج المهمة للشركات السعودية المدرجة مع انتهاء مهلة الإفصاح عن نتائج الربع الثالث من العام الجالي، جاءت نتائج شركة "سيرا" مميزة، مع نمو 52% في الإيرادات خلال 9 أشهر من 2023.

وأضاف الحامد، في مقابلة مع "العربية Business" اليوم الخميس، أن النمو الممتاز دليل إضافي على الاستفادة من العودة الطبيعية للسفر.

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وأشار إلى تأثر أرباح الربع الثالث من 2023 بتكلفة الطرح العام الأولي لشركة لومي للتأجير "لومي" وقدره 21 مليون ريال، فيما سجلت نموا في الإيرادات 56% على أساس سنوي بالربع الثالث من العام الحالي.

وتحولت الشركة للربحية في الـ 9 أشهر الأولى من 2023، لتحقق أرباحا بقيمة 149 مليون ريال، مقارنة بخسائر بقيمة 77 مليون ريال في الفترة المقارنة قبل عام.