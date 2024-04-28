وزير المالية السعودي: لا بد من مواجهة قيود التجارة العالمية

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قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إنه لا بد من وضع سياسات لمواجهة القيود المفروضة على التجارة العالمية والتكنولوجيا، فالعالم تعرض لصدمات كثيرة وعلى الدول مراجعة خططها لمواجهة الصدمات.

وأضاف أن العالم تعرض لصدمات كثيرة وعلى الدول مراجعة خططها لمواجهة الصدمات، وهناك سعر باهظ يدفعه الاقتصاد العالمي مقابل الانقسام بين الدول.

"رؤية 2030 أسهمت في رسم الخطط الاقتصادية للمملكة، وأنها تبقى متعلقة بتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، وأنها تركز على النمو النوعي وليس الكمي".

وأوضح الجدعان خلال مشاركته اليوم الأحد، في المنتدى المفتوح ضمن أعمال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في الرياض، "الرؤية تركز على النمو النوعي وليس الكمي، فلو أردنا لأنتجنا 10 ملايين برميل نفط يومياً بدل 9.5 ملايين برميل وحققنا نمواً أكبر بكثير في الناتج المحلي الإجمالي".