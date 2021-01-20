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بعد اختفاء 3 أشهر.. الملياردير الصيني جاك ما يظهر علنا للمرة الأولى

جاك ما

بعد اختفاء 3 أشهر.. الملياردير الصيني جاك ما يظهر علنا للمرة الأولى

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دبي - العربية.نت

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ظهر جاك ما للتو لأول مرة علناً منذ شهور مع استمرار إمبراطوريته التكنولوجية في مواجهة تحديات من المنظمين الصينيين.

ظهر الملياردير المؤسس المشارك لشركة "علي بابا" مرة أخرى يوم الأربعاء في مقطع فيديو نشرته على الإنترنت Tianmu News، وهي شركة تابعة لصحيفة حكومة تشجيانغ الرسمية. مقاطعة تشجيانغ هي موطن هانغتشو، المدينة التي تقع فيها "علي بابا".

لم يظهر ما علناً أو منشوراً على وسائل التواصل الاجتماعي منذ أواخر أكتوبر، قبل أكثر من أسبوع بقليل من إدراج شركة آنت غروب المالية التابعة لشركة علي بابا في بورصتي شنغهاي وهونغ كونغ.

تم حظر الاكتتاب العام الأولي في اللحظة الأخيرة من قبل المنظمين الصينيين، ومنذ ذلك الحين تم استهداف شركاته كجزء من حملة صارمة على شركات التكنولوجيا من قبل بكين. وفقاً لما ذكرته شبكة "CNN"، واطلعت عليه "العربية.نت".

في الفيديو، الذي يقول موقع Tianmu News إنه تم تصويره صباح الأربعاء، يظهر ما وهو يتحدث إلى عشرات المعلمين في المناطق الريفية في الصين لحضور حفل توزيع الجوائز الذي يتزامن مع عطلة الصين في مهرجان لابا.

جعل ما، مدرس اللغة الإنجليزية السابق، التعليم أولوية رئيسية لمؤسسته - وقد زاد من جهوده الخيرية في السنوات الأخيرة بعد تقاعده من علي بابا.

قال ما في الفيديو: "سنلتقي مرة أخرى بعد انتهاء الوباء"، وأخبر المعلمين أن الاحتفال الشخصي التقليدي للحفل قد تم إلغاؤه بسبب "كوفيد-19".

يُظهر مقطع الفيديو الذي نشرته أخبار Tianmu أيضاً لقطات للملياردير الصيني، حيث زار مدرسة ابتدائية في مدينة هانغتشو في وقت سابق من هذا الشهر.

وارتفعت أسهم علي بابا المدرجة في هونغ كونغ بنسبة 6% بعد نشر الفيديو.

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