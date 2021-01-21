وضعت شركة "سوافي بوريتس" الحجر الأساس اليوم لمقرها الرئيسي لمنشأة الإنتاج في مجمع الملك سلمان للطاقة "سبارك" في المنطقة الشرقية بالسعودية.

وتمتد المنشأة الجديدة على مساحة تقدر بنحو 21 ألف متر مربع والتي ستكون بمثابة مركز لتصنيع واختبار وخدمة أنظمة الضخ الصناعي النفطية، حيث من المقرر أن يبدأ تشغيل المنشأة في عام 2022.

وقال نائب رئيس أرامكو السعودية لهندسة البترول والتطوير ناصر النعيمي، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن مدينة الملك سلمان للطاقة أنجزت 80% من أعمال المرحلة الأولى للمشروع.

وأضاف أن المشروع مكون من 3 مراحل تم الانتهاء من 80%، من المرحلة الأولى.

ولفت إلى أن جزءا من المرحلة الثانية بدأ الاستثمار فيه وخلال عامين إلى 3 سيكون المشروع مستوطنا من قبل الشركات ولاسيما أرامكو.

يذكر أن شركة Sawafi Borets هي ائتلاف مكون من مستثمرين من السعودية وروسيا.

بدورها، قالت نائب رئيس "يبارك" للتشغيل إيناس الأشقر، في لقاء مع "العربية"، إن مدينة الملك سلمان للطاقة تتميز بأشياء كثيرة عن المدن الأخرى، من ناحية الموقع الاستراتيجي، بجوار أكبر مشغلي الطاقة والبتروكيماويات في العالم، وبالمقرب أيضا من السكك الحديدية مدعومة بميناء جاف تتضمن نقطة جمركية لتسهيل حركة البضائع

وأشارت إلى أن تركيز المدينة على شركات الطاقة تسهل على سلاسل التوريد للشركات في دعم بعضها بعضا، منوهة بجاهزية الموقع بالنسبة للمستثمر من ناحية استلام الأرض.