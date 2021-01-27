قال الرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، راكان طرابزوني، في مقابلة مع قناة العربية، اليوم الأربعاء، إن المنتدى السنوي للاستثمار، الذي يقام في الرياض، وهو جزء من مبادرة مستقبل الاستثمار، سيعقد بطريقة جديدة تطبق لأول مرة.

وأضاف راكان طرابزوني، إننا رأينا ألا يقف العالم في ظل الجائحة الحالية، ولكن يجب أن يستمر، وعملنا على اختلاق طريقة جديدة في تقديم المبادرة وفي صناعة المبادرة والمؤتمرات، باستخدام تكنولوجيا الشاشات السينمائية (XR) والشاشات الخضراء، ستغير شكل المؤتمرات والفاعليات عالمياً.

وأوضح أن العالم حالياً في أشد الحاجة لتلك المواضيع والحوار الاقتصادي بعد أزمة كورونا.

هي كانت سنة صعبة على الجميع في كل النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، دور المؤسسة وإن بدا صعباً في البداية الآن يمثل فرصة كانت مخبئة، وهي مرحلة لتجهيز دور المؤسسة عالمياً وهي غير ربحية، وتهدف إلى 3 نقاط الأولى بناء مجموعة فكرية لدراسة أطر الاستثمارات العالمية مستقبلياً في الذكاء الاصطناعي والروبوتات والاستدامة والصحة العامة، وتبدو المرحلة الحالية الأنسب لذلك.

وأضاف أن دور المؤسسة جمع الأفكار الجديدة ووضعها على منصات تفاعلية وإظهارها للعالم ووضع الفرص الاستثمارية من تلك الأفكار على المنصات.

وتابع راكان: " لن يختفي كورونا غدا ولا بد ألا يقف العالم ويبحث عن طرق جديدة للحفاظ على الحياة واستدامة البشرية".