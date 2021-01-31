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متى تتعافى الاقتصادات العربية من تداعيات كورونا؟

فيروس كورونا

متى تتعافى الاقتصادات العربية من تداعيات كورونا؟

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دبي - العربية.نت

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قالت كبيرة الاقتصاديين في جيفيريز انترناشونال علياء مبيض، إن سرعة تعافي الاقتصادات العربية من تداعيات فيروس كورونا ستكون متفاوتة.

وأضافت في تصريحات للعربية، أن تقديرات الانكماش الاقتصادي لعام 2020 على أساس الصدمات المختلفة للجائحة، وأسعار النفط، تشير إلى انكماش بحاولي 5% ونمو 3% فقط في 2021، وفقا لصندوق النقد الدولي، وهو مستوى أقل من كافة المناطق الأخرى لاسيما في البلدان النامية.

وحددت 4 عوامل سيتوقف عليها سرعة التعافي، أولها فعالية اللقاح وكبح آثار الجائحة في المدى القصير، والعامل الثاني استمرار التحفيز الاقتصادي.

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