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سوق أبوظبي تحقق مكاسب تتجاوز 70% خلال سنة.. وهذه الأسباب

سوق أبوظبي

سوق أبوظبي تحقق مكاسب تتجاوز 70% خلال سنة.. وهذه الأسباب

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دبي - العربية.نت

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قال الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات في الظبي كابيتال المحدودة، محمد علي ياسين، إن أداء سوق أبوظبي هو الأفضل بين أسواق المنطقة خلال فترة سنة.

وأرجع ياسين هذه المكاسب في جزء منها إلى التصحيح السعري الكبير.

وأضاف "تم الإعلان سابقا عن خطة تحفيز عبر إنشاء محفظة استثمار بنحو مليار درهم، لعبت دور صانع السوق، وهذا عزز التداولات وقلل من التذبذب".

وأكد ياسين أن سوق أبوظبي تفوقت في قيم تداولاتها على سوق دبي منذ منتصف 2020، وشهدنا تحركا كبيرا على الأسهم القيادية، من بينها أسهم الدار وأبوظبي الأول.

"التذبذبات كانت منخفضة ما دفع لدخول المؤسسات خاصة الأجنبية، حيث تدفقت الكثير من أموال الأسواق الناشئة إلى سوق أبوظبي، هذا إضافة إلى أن أسواق الإمارات كانت تعتبر الأرخص من حيث القيمة مقارنة بباقي أسواق المنطقة"، وفقا لياسين.

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