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أبرز مستهدفات الخصخصة في السعودية خلال 5 سنوات

اقتصاد السعودية

أبرز مستهدفات الخصخصة في السعودية خلال 5 سنوات

يشمل بيع الأصول أبراج البث التلفزيوني والفنادق المملوكة للحكومة

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دبي - العربية.نت

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يستهدف برنامج الخصخصة في السعودية جمع 55 مليار دولار خلال 5 سنوات، منها بيع أصول بـ 38 مليار دولار.

ويشمل بيع الأصول أبراج البث التلفزيوني والفنادق المملوكة للحكومة ومحطات تبريد وتحلية المياه.

وتسعى المملكة إلى تأمين 16.5 مليار دولار من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص خلال 5 أعوام، وزيادة مساهمة القطاع الخاص من 40% إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتتضمن الشراكات إبرام صفقات بنية تحتية بـ 15 مليار ريال مع مستثمرين من القطاع الخاص في 2021.

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