استراتيجية سعودية للتحول لمركز لوجستي عالمي

تستهدف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في السعودية، تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي.

وتستفيد المملكة من موقعها الاستراتيجي الذي يربط ثلاث قارات.

مادة اعلانية

واستعرضت وزارة النقل والخدمات اللوجستية في السعودية، خلال مؤتمر صحافي أمس الاثنين، أبرز ملامح الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، كما استعرضت الوزارة الأطر العامة للاستراتيجية وأبعادها التنموية والاقتصادية والخدمية.

وستربط شبكة النقل بشكل متكامل بين الموانئ والمطارات والمناطق اللوجستية، إلى جانب صدارة قطاع الطيران في الشرق الأوسط وتعزيز نسبة مساهمته في الناتج المحلي.

وتهدف الاستراتيجية أيضا نحو رفع الطاقة الاستيعابية لمطارات المملكة إلى أكثر من 330 مليون مسافر سنويا من 103 ملايين مسافر حاليا.