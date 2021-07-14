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هذه العوامل تؤثر على أسعار النفط

النفط

هذه العوامل تؤثر على أسعار النفط

تراجع المخزونات الأميركية يرجع إلى النشاط الكبير في السفر بالسيارات

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دبي - العربية.نت

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سجلت أسعار النفط مكاسب قوية مستفيدة من عوامل عدة منها بيانات معهد البترول الأميركي التي أظهرت أن مخزونات الخام الأميركية انخفضت 4.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 9 من يوليو.

وتراجعت مخزونات البنزين 1.5 مليون برميل، ويرجع هذا التراجع إلى الارتفاع الكبير لحركة السفر بالسيارات في الولايات المتحدة بنحو 29% في مايو على أساس سنوي.

لكن في المقابل، أظهرت بيانات صينة، أكبر هبوط لواردات الصين من النفط في النصف الأول من العام الحالي منذ 2013.

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وارتفع طلب الولايات المتحدة على النفط إلى آفاق جديدة مع انتعاشها من الوباء وعودة استهلاك البنزين والديزل إلى مستويات ما قبل انتشار الفيروس. كما أن الارتفاع المفاجئ في استخدام البترول لمنتجات مثل البلاستيك والأسفلت ومواد التشحيم والاحتياجات الصناعية الأخرى يدفع عملية الاسترداد.

وصعد النفط بأكثر من 50% هذا العام، حيث أدى طرح اللقاحات إلى تعزيز الطلب في الاقتصادات الرئيسية مثل الولايات المتحدة، مع تحذير وكالة الطاقة الدولية من أن السوق ستشهد شحاً بشكل كبير إذا لم يجر التوصل لاتفاق بشأن إنتاج النفط.

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