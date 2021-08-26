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حذر في أسواق أوروبا وآسيا مع تراجع أسهم التكنولوجيا

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اقتصاد أميركا

حذر في أسواق أوروبا وآسيا مع تراجع أسهم التكنولوجيا

القلق ينتاب المستثمرين قبل الندوة السنوية لمجلس الاحتياطي الاتحادي

دبي - العربية.نت

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تراجعت الأسهم الأوروبية، الخميس، بعد بيانات أظهرت تدهور معنويات المستهلكين الألمان مع ارتفاع الإصابات بـ"كوفيد-19"، بينما تأثرت الأجواء سلبا أيضا جراء القلق بشأن آفاق السياسة النقدية.

وما زال القلق ينتاب المستثمرين قبل الندوة السنوية لمجلس الاحتياطي الاتحادي المقررة يوم الجمعة، حيث من المرجح أن تقدم كلمة يلقيها جيروم باول رئيس المجلس تلميحات بشأن خطط تقليص برنامجه التحفيزي.

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