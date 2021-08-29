غولدمان ساكس يخفض توقعاته الفصلية لنمو الاقتصاد الأميركي لـ 5.5% 

خفّض غولدمان ساكس توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي في الربع الثالث من 9% إلى 5.5% وسط المخاوف من زيادة معدلات الإصابة بفيروس كورونا، إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم.

ونما الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة بنسبة 6.6% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الحالي، وفق القراءة الثانية لوزارة التجارة الأميركية

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وفي تصريحات أمام مؤتمر جاكسون هول نهاية الأسبوع، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، إن الاقتصاد الأميركي بصدد العودة إلى مستوى التوظيف الكامل قريبا على الرغم من انتشار متحور دلتا مؤكدا التوقعات التي سادت مؤخرا بأن الفيدرالي قد يبدأ في تخفيض برنامج شراء السندات هذا العام.

لكن في المقابل شدد باول بأن الفيدرالي ليس على عجلة من أمره لرفع سعر الفائدة الرئيسي، مكررا أن ضغوط التضخم الحالية تبقى مؤقتة، مُحذرا من أن أي تغيير في السياسات يتم في الوقت غير المناسب يمكن أن يعود بالضرر على الاقتصاد في الظروف الحالية.