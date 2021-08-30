الأسهم عالية المخاطر تتفاعل إيجابيا مع تصريحات "باول"

تتفاعل الأسهم عالية المخاطر إيجابياً بعد تصريحات، جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الأميركي يوم الجمعة، لأن الأسواق ترى أن استمرارية الدعم سيدعم شهية الميل للانخفاض.

وخلال كلمة عبر الإنترنت في مؤتمر جاكسون هول الاقتصادي، لم يقدم باول أي إشارة عن الموعد الذي يخطط فيه البنك المركزي لتقليص مشترياته من الأصول، لكنه قال إن ذلك ربما يكون "هذا العام".

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وأشار إلى أنه سيظل يتوخى الحذر في أي قرار نهائي لرفع أسعار الفائدة.