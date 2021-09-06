هل تتباين سياسات المركزي الأوروبي وسط المؤشرات الاقتصادية القوية؟

تترقب الأسواق الأوروبية ردة البنك المركزي الأوروبي والتي سيكشف عنها في اجتماعه خلال الأسبوع الحالي.

وأظهرت بيانات رسمية، اليوم الاثنين، نموا مفاجئا للطلبيات الصناعية في ألمانيا في يوليو/تموز لتسجل أعلى مستوى منذ بدء جمع البيانات في 1991، مشيرة لبداية قوية للنصف الثاني من العام في أكبر اقتصاد في أوروبا.

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فيما كشف مسح اقتصادي، أن معنويات المستثمرين في منطقة اليورو تراجعت أكثر في سبتمبر/أيلول مدفوعة بانخفاض حاد آخر في التوقعات، بسبب مخاوف من أن القيود الجديدة لـ"كوفيد-19" قد تبطئ أنشطة الشركات.