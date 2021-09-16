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هذه استراتيجية السعودية لتنفيذ برنامج تنمية القدرات البشرية

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اقتصاد السعودية

هذه استراتيجية السعودية لتنفيذ برنامج تنمية القدرات البشرية

يستهدف تعزيز تنافسية المواطن السعودي

دبي - العربية.نت

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قالت نائبة الرئيس التنفيذي لبرنامج تنمية القدرات البشرية، الدكتورة بدور الريس، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الخميس، إن برنامج تنمية القدرات البشرية، الذي أطلقه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية، يستهدف تعزيز تنافسية المواطن السعودي عن طريق 4 مكونات أساسية.

وأضافت أن المكونات تتضمن تطوير المهارات الأساسية ومهارات المستقبل وتنمية المعارف من خلال 3 ركائز أساسية، منها تأسيس أساس متين لجميع المواطنين والاستعداد لسوق العمل الحالي والمستقبلي، بالإضافة إلى تنمية الفرص للتعلم مدى الحياة.

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