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هوندا تعمل بـ40% من قدرتها الإنتاجية بسبب نقص الرقائق

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سيارات

هوندا تعمل بـ40% من قدرتها الإنتاجية بسبب نقص الرقائق

تويوتا تخطط لإغلاق المصانع في أكتوبر

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة Honda Motor، أن خطوط إنتاجها في اليابان تعمل بنسبة 40% من القدرة المخطط لها للفترة من أغسطس إلى سبتمبر بسبب نقص الرقائق والتأخر في شحنات قطع الغيار.

وتتوقع شركة صناعة السيارات اليابانية أن يمتد التأثير إلى ما بعد هذا الشهر مشيرة إلى أن النسبة سترتفع إلى 70% من القدرة الإنتاجية المخطط لها مطلع أكتوبر.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه منافستها الأكبر تويوتا عن خطط لإغلاق المصانع في أكتوبر مشيرة إلى أن 27 من أصل 28 خط إنتاج في جميع مصانعها في اليابان ستواجه تعليقًا لما يصل إلى 11 يومًا.

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