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هكذا ستعرف مصر أرباح البلوغرز واليوتيوبرز لإخضاعهم للضريبة

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اقتصاد مصر

هكذا ستعرف مصر أرباح البلوغرز واليوتيوبرز لإخضاعهم للضريبة

لا توجد ضريبة جديدة بل تفعيل للقانون

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال مدير إدارة الفحص في مركز كبار الممولين لدى مصلحة الضرائب المصرية، محمد كشك، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الاثنين، إنه لا توجد ضريبة جديدة على صانعي المحتوى الإعلامي الرقمي البلوجر واليوتوبر، ولا تفرض ضريبة إلا بقانون ولا توجد قوانين جديدة، بل تفعل المصلحة قانونا موجودا لأنه يوجد جزء كبير من صناع المحتوى غير ملتزمين، وبعضهم ليس لديه وعي كاف بينما البعض يعلم ما له وما عليه، ولذلك فإن أي فئة من الفئات تحقق إيرادات يجب عليها الخضوع للضريبة.

وأضاف أن المصلحة تعمل على تفعيل القانون والتزام هذه الفئات وخضوعها للضريبة عبر التوجه إلى أقرب فرع للمصلحة وفتح ملف ضريبي.

طالبت مصلحة الضرائب في مصر من صانعي المحتوى الإعلامي الرقمي الـ Bloggers والـ Youtubers، التسجيل بمأمورية القيمة المضافة المختصة عند وصول إيراداتهم إلى 500 ألف جنيه خلال 12 شهرًا من تاريخ مزاولة النشاط.

وعن تحقيق إيرادات أقل من 500 ألف جنيه، أوضح محمد كشك، أن كل من يحقق إيراد سواء من نشاط تجاري أو صناعي أو خدمي أو مهني يخضع لضريبة الدخل ولا بد أن يفتح ملفا ضريبيا لدفع ما عليه بعد استقطاع مصروفاته.

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