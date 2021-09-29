الرئيس التنفيذي: سيارات "لوسيد" تستعد للخروج من المصنع

قالت شركة لوسيد الناشئة، للسيارات الكهربائية، إن إنتاج أولى سياراتها للعملاء جارٍ، ومن المقرر أن تبدأ عمليات التسليم أواخر الشهر المقبل.

وتعد شركة لوسيد أول شركة سيارات كهربائية يتم إدراجها في البورصة من خلال صفقة SPAC لإنتاج سيارة قابلة للبيع بالفعل للمستهلكين. ويعد هذا الإنجاز حاسماً بالنسبة لشركة لوسيد، التي ظهرت لأول مرة في بورصة ناسداك في يوليو وينظر إليها على أنها الأوفر حظاً لمنافسة رائدة السيارات الكهربائية تسلا.

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بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة لوسيد، بيتر رولينسون، الذي عمل في وقتٍ سابق بمنصب كبير المهندسين ونائب رئيس الهندسة في تسلا، في بيان: "يسعدني أن سيارات الإنتاج التي تتمتع بهذا المستوى من الكفاءة تعمل حالياً على الخروج من المصنع".