.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

حاملو سندات Evergrande الدولارية لم يستلموا دفعة فوائد

  • الخط
اقتصاد الصين

حاملو سندات Evergrande الدولارية لم يستلموا دفعة فوائد

كانت مستحقة يوم أمس

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

كشف اليوم عدد من حاملي سندات مجموعة Evergrande الدولارية أنهم لم يستلموا دفعة فوائد استحقت يوم أمس رغم أن هناك فترة سماح مدتها 30 يوما وذلك قبل الإعلان عن أي تعثر لسداد هذه المدفوعات.

وكان يجب على Evergrande أن تدفع كوبونا بقيمة 45.2 مليون دولار يوم أمس عن سندات دولارية تستحق السداد عام 2024.

ومن جانبها، حثت الصين المؤسسات المالية على مساعدة الحكومات المحلية على دعم سوق العقارات في البلاد وحماية حقوق بعض ممتلكي المنازل، في إشارة أخرى إلى أن السلطات قلقة بشأن التداعيات الناجمة عن أزمة ديون Evergrande علما أنها تهدد باستلام 1.5 مليون مشترٍ لمنازلهم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
خبر يهمنا جميعا..هذه أخطر نقطة لانتشار كورونا على الطائرة خبر يهمنا جميعا..هذه أخطر نقطة لانتشار كورونا على الطائرة
أسطورة الملاكمة أحب الرسم.. لوحات غير معروفة لمحمد علي أسطورة الملاكمة أحب الرسم.. لوحات غير معروفة لمحمد علي
الأكثر قراءة
حكاية لا تصدق.. مصري حملت لوحة سيارته تفاصيل وفاته حكاية لا تصدق.. مصري حملت لوحة سيارته تفاصيل وفاته
احذروا هذه المكسرات.. بعضها قد يسبب الموت احذروا هذه المكسرات.. بعضها قد يسبب الموت
بينهم امرأة.. تفاصيل المصريين المتورطين باغتيال ضباط سودانيين بينهم امرأة.. تفاصيل المصريين المتورطين باغتيال ضباط سودانيين
هذا ما وجدته مصر بعد مداهمة شقة هذا ما وجدته مصر بعد مداهمة شقة "الإخوان"
السعودية تستهدف توظيف 90.1 ألف مواطن في هذا القطاع السعودية تستهدف توظيف 90.1 ألف مواطن في هذا القطاع
أعراض خطيرة لنقص الحديد في جسم الإنسان.. وإليكم الحل أعراض خطيرة لنقص الحديد في جسم الإنسان.. وإليكم الحل
قبل أن تذهب
ساركوزي.. أول رئيس فرنسي سابق يُحكم عليه بالسجن
ساركوزي.. أول رئيس فرنسي سابق يُحكم عليه بالسجن
اكتشف المزيد