حاملو سندات Evergrande الدولارية لم يستلموا دفعة فوائد

كشف اليوم عدد من حاملي سندات مجموعة Evergrande الدولارية أنهم لم يستلموا دفعة فوائد استحقت يوم أمس رغم أن هناك فترة سماح مدتها 30 يوما وذلك قبل الإعلان عن أي تعثر لسداد هذه المدفوعات.

وكان يجب على Evergrande أن تدفع كوبونا بقيمة 45.2 مليون دولار يوم أمس عن سندات دولارية تستحق السداد عام 2024.

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ومن جانبها، حثت الصين المؤسسات المالية على مساعدة الحكومات المحلية على دعم سوق العقارات في البلاد وحماية حقوق بعض ممتلكي المنازل، في إشارة أخرى إلى أن السلطات قلقة بشأن التداعيات الناجمة عن أزمة ديون Evergrande علما أنها تهدد باستلام 1.5 مليون مشترٍ لمنازلهم.