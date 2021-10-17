الموجز الرقمي: أرباح بعض الشركات الناشئة تتخطى آلاف المرات

قالت مؤسسة الموجز الرقمي شركاء ومضة تقرير استثمارات الشركات الناشئة، رشا غلموش، في مقابلة مع "العربية"، إن فترة الـ18 شهراً الأخيرة شهدت اهتماماً كبيراً بالتكنولوجيا في جميع أنحاء العالم بسبب الجائحة، التي جعلت التحول الرقمي جزءاً لا يتجزأ من النمو واستقرار الاقتصاد العالمي وذلك ليس على مستوى المستخدمين بل على مستوى استخدام الشركات، وأيضاً تزايد اهتمام الحكومات باستخدام التكنولوجيا.

وأضافت رشا غلموش أن النمو خلال آخر 18 شهراً يعادل النمو خلال 5 سنوات ماضية، مع اهتمام عالمي منطقي من المستثمرين ليس في دولهم فقط ولكن في جميع الدول، لأن كل شيء تحول إلى الإنترنت وأصبح الاتفاق والاجتماع عبر الإنترنت هو الأسهل للجميع.

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وأوضحت أن السوق بالمنطقة جديد واستحوذ على اهتمام المستثمرين الأميركيين لأن نسبة الربحية عالية لا سيما أنها سوق ناشئة.

وأضافت "الأرباح خاصة لمن دخلوا هذه الاستثمارات مبكرا تتخطى آلاف المرات".