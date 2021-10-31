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Bank of Singapore: الأسواق تتوقع رفع الفيدرالي الفائدة مرتين في 2022

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اقتصاد

Bank of Singapore: الأسواق تتوقع رفع الفيدرالي الفائدة مرتين في 2022

بواقع 50 نقطة

دبي - العربية.نت

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توقع مدير الاستثمار في Bank of Singapore، كريم العيطة، في مقابلة مع قناة "العربية"، اليوم الأحد، أن يرفع الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة مرتين بواقع 50 نقطة في عام 2022.

وذكر أن هناك تخوفا من وجود تضخم مرتفع دون نمو اقتصادي وهو ما يصعب النظرة للأسواق في الوقت الحالي، لكننا نعتقد أن التضخم مؤقت وسيكون أطول من المتوقع، والنمو سيكون قويا حتى في الصين بنسبة 7.9% بعد البيانات والمشكلات الأخيرة في الصين.

وقال إن بنك إنجلترا سيكون أول بنك يرفع أسعار الفائدة وسيكون البنك الأوروبي آخر البنوك رفعاً للفائدة.

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