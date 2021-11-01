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هكذا تنظر "آركابيتا" للاستثمار في قطاع التخزين الصناعي بالسعودية

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عقارات

هكذا تنظر "آركابيتا" للاستثمار في قطاع التخزين الصناعي بالسعودية

مشروع مشترك بين "آركابيتا" و"آردن" في العقار الأميركي

دبي - العربية.نت

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قال الرئيس التنفيذي لشركة آركابيتا، عاطف عبد المالك، اليوم الاثنين، إن الشركة تنظر إلى السوق السعودي كسوق كبير مثل نظرتها للسوق الأميركي، لاسيما في ظل رؤية "المملكة 2030"، وستعلن خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع عن مشروع كبير في السعودية بقطاع التخزين الصناعي.

وذكر عاطف عبدالمالك، في مقابلة مع "العربية"، أن التخزين الصناعي في أميركا مجال واعد جداً، وكثير من المستثمرين يطلقون هذا النوع من الاستثمارات لأن العائد مجزٍ، ويتراوح بين 7 إلى 7.5% سنوياً بالإضافة إلى العائد وقت التخارج.

وأوضح أن هناك نوعين من المخازن، الأول ذات المستأجر الواحد، والثاني متعدد المستأجرين، لافتاً إلى التوجه للمخازن الكبيرة بسبب تزايد الاهتمام بالتجارة الإلكترونية.

وأشار إلى أن قطاع التخزين الصناعي دخلت فيه الشركة، منذ 20 عاماً بأميركا وآسيا والخليج.

أعلنت الشركة العالمية للاستثمارات البديلة آركابيتا غروب هولدنغز "آركابيتا" ومجموعة آردن المتخصصة في الاستثمارات العقارية في الولايات المتحدة الأميركية، عن إنشاء مشروع مشترك للاستحواذ على عقارات صناعية متعددة المستأجرين في مراكز عمرانية ضمن أسواق أميركية كبرى.

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