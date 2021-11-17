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هل تسحب الصين وأميركا من احتياطي النفط الاستراتيجي؟

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النفط

هل تسحب الصين وأميركا من احتياطي النفط الاستراتيجي؟

لوقف ارتفاع أسعار البنزين

دبي - العربية.نت

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تراجعت أسعار النفط بعد أن وصلت الشهر الماضي إلى أعلى مستوياتها في 7 سنوات، إذ يأتي ذلك وسط توقعات بلجوء الإدارة الأميركية إلى احتياطات النفط الاستراتيجية في خطوة منسقة مع دول مثل الصين.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد بحث مزايا سحب النفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي لوقف ارتفاع أسعار البنزين.

وأظهرت بيانات معهد البترول الأميركي ارتفاع مخزونات النفط بواقع 655 ألف برميل الأسبوع الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن أسعار النفط ارتفعت بنحو 60% إلى 82 دولار للبرميل هذا العام.

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