"سبايدر مان" يحقق ثاني أعلى إيرادات في تاريخ السينما الأميركية ليوم الافتتاح

سجل فيلم "Spider-Man: No Way Home" الذي طال انتظاره من مجموعة سوني أرقاماً قياسية في شباك التذاكر الأسبوع الماضي.

قالت شركة سوني إن الفيلم حقق ثاني أعلى إيرادات يوم افتتاح في تاريخ شباك التذاكر في أميركا الشمالية، متخلفاً عن فيلم "Avengers: Endgame" التابع لشركة والت ديزني، فيما كان الأعلى تاريخياً لافتتاح فيلم في شهر ديسمبر على الإطلاق.

وأضافت سوني أن مبيعات التذاكر يوم الجمعة البالغة 121.5 مليون دولار جاءت بعد 50 مليون دولار جلبتها خلال معاينات يوم الخميس، متجاوزة بكثير أعلى مستوى في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحي لحقبة الوباء والذي حققه فيلم Venom: Let There Be Carnage منذ ما يقرب من 3 أشهر.

ورفعت سوني توقعاتها للعرض بأن يحقق عائدات 242 مليون دولار خلال نهاية الأسبوع من هدفها السابق 130 مليون دولار.

وسيتفوق ذلك أيضاً على إيرادات بقيمة 212.4 مليون دولار التي يتوقعها الاستوديو لـ "Venom" حتى الآن خلال نهاية الأسبوع.

ومن المتوقع أن تجمع المسارح حوالي 4 مليارات دولار من مبيعات التذاكر محلياً هذا العام، وهو جزء بسيط من 11.4 مليار دولار تم تحقيقها في عام 2019، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".