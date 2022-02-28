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الروبل الروسي يتهاوى لأدنى مستوياته على الإطلاق مع تكثيف العقوبات 

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الروبل الروسي يتهاوى لأدنى مستوياته على الإطلاق مع تكثيف العقوبات

هبط الروبل إلى مستوى قياسي مسجلا 120 روبلا للدولار

لندن  -رويترز

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تهاوى الروبل الروسي بنحو 30% اليوم الاثنين وتراجع اليورو بنحو 1% أمام الدولار زاد الطلب على الفرنك والسويسري والين الياباني باعتبارهما من الملاذات الآمنة بعد أن فرضت دول غربية عقوبات جديدة صارمة على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا.

وكثف الحلفاء الغربيون جهودهم لفرض عقوبات جديدة على روسيا تشمل منع بنوك روسية معينة من الدخول على نظام سويفت العالمي للمدفوعات المالية بين البنوك وفرض قيود على قدرة موسكو على استخدام احتياطيات أجنبية بقيمة 630 مليار دولار وإغلاق مجالاتها الجوية أمام الطائرات الروسية.

ومما زاد من توتر الأسواق وضع الرئيس الروسي "قوات الردع" التي تشمل أسلحة نووية في حالة تأهب قصوى.

الروبل الروسي يهبط إلى أدنى مستوى في 15 شهرًا بعد تصاعد التوتر في أوكرانيا أسواق المال روسيا و أوكرانيا الروبل الروسي يهبط إلى أدنى مستوى في 15 شهرًا بعد تصاعد التوتر في أوكرانيا

وهبط الروبل إلى مستوى قياسي مسجلا 120 روبلا للدولار إذ يقول المحللون إنه من المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى سحق اقتصاد البلاد.

وانخفض اليورو 0.8% إلى 1.11745 دولار وإلى 129.2 ين ونزل 0.9% أمام الفرنك السويسري.

وانحسر ارتفاع الدولار ليستقر مؤشره الذي يقيس قيمته أمام 6 عملات رئيسية على 97.128.

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