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ماذا يعني زيادة صادرات السعودية غير النفطية إلى الصين؟.. خبير يجيب

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اقتصاد السعودية

ماذا يعني زيادة صادرات السعودية غير النفطية إلى الصين؟.. خبير يجيب

دبي - العربية.نت

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قال الخبير السعودي في التجارة الدولية الدكتور فواز العلمي، إن زيادة الصادرات السعودية غير النفطية إلى الصين هو ارتفاع لمقياس الإنتاج الصناعي في المملكة بنسبة 20% في النصف الأول من العام الحالي.

وارتفعت صادرات السعودية غير النفطية 31% إلى 86 مليار ريال بالربع الثاني 2022، فيما نما إجمالي الصادرات بنسبة 85% إلى 430 مليار ريال بالربع الثاني.

والصين هي الشريك الرئيسي للمملكة في التجارة السلعية.

وبلغت صادرات السعودية إلى الصين بلغت 63 مليار ريال في الربع الثاني

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