اقتصاد السعودية
ماذا يعني زيادة صادرات السعودية غير النفطية إلى الصين؟.. خبير يجيب
قال الخبير السعودي في التجارة الدولية الدكتور فواز العلمي، إن زيادة الصادرات السعودية غير النفطية إلى الصين هو ارتفاع لمقياس الإنتاج الصناعي في المملكة بنسبة 20% في النصف الأول من العام الحالي.
وارتفعت صادرات السعودية غير النفطية 31% إلى 86 مليار ريال بالربع الثاني 2022، فيما نما إجمالي الصادرات بنسبة 85% إلى 430 مليار ريال بالربع الثاني.
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والصين هي الشريك الرئيسي للمملكة في التجارة السلعية.
وبلغت صادرات السعودية إلى الصين بلغت 63 مليار ريال في الربع الثاني
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