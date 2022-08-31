المركزي الألماني: يجب على المركزي الأوروبي التحرك بشكل حاسم لرفع الفائدة

طالب رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل، البنك المركزي الأوروبي بالتحرك سريعا ورفع أسعار الفائدة بشكل حاسم لاحتواء التضخم.

ولم يشر Nagel إلى حجم محدد للزيادة المرتقبة فإنه دافع عن تحرك حاسم وأكد على فوائد زيادات كبيرة للفائدة.

مادة اعلانية

وكان المركزي الأوروبي قد رفع أسعار الفائدة بـ50 نقطة أساس الشهر الماضي في وقت تدور التكهنات حول احتمالية رفعها بـ75 نقطة أساس في اجتماعه المقبل في سبتمبر في وقت يتوقع المحللون أن تصل معدلات التضخم إلى 10%، هذا العام.