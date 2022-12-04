رئيس "نيسان" يتجه لفرنسا لإجراء محادثات مع "رينو" بشأن إعادة صياغة تحالفهما

يتجه الرئيس التنفيذي لشركة نيسان Makoto Uchida إلى فرنسا لإجراء محادثات مع Renault بشأن إعادة صياغة تحالفهما القائم منذ أكثر من عشرين عاما.

وفي أكتوبر الماضي قالت مصادر لوكالة بلومبرغ إن "نيسان موتور" مستعدة لاستثمار ما بين 500 و750 مليون دولار في قطاع السيارات الكهربائية في Renault مقابل موافقة الشركة الفرنسية على خفض حصتها في نيسان من 43% إلى 15%، وهو ما سيخفف حدة الاختلال في الحصص بين الشركتين والذي كان مصدرا للخلافات طوال سنوات.