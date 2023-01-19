هل ينعكس انفتاح الصين جدياً على أسعار النفط؟

قال خبير النفط، محمد الشطي، إن الصين سوق واعدة من حيث الطلب على النفط، ويتوقع أن تتعافى بعد فتح الاقتصاد، وسط توقعات بتسجيل الصين زيادة سنوية في الطلب على النفط تصل إلى 1.7 مليون برميل يوميا مقابل توقعات متحفظة من منظمة "أوبك" عند 500 ألف برميل يومياً، وذلك عامل أساسي في دعم الطلب خلال الفترة القادمة.

وأضاف محمد الشطي، في مقابلة مع "العربية"، اليوم، أنه ينتظر حدوث الانفتاح ورفع القيود في الصين، ليكون أمر واقع وينعكس جديا على الأسعار.

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وأضح أن النفط الروسي تحول إلى أسواق جديدة متمثلة في الصين والهند وتصدير الكميات من آسيا إلى أوروبا لسد الاحتياجات، مشيراً إلى أن الطلب والعرض يبدو به توازن لكنه يحتاج إلى وقت.