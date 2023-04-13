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خاص

أزمة تفاقم الديون السيادية تبحث عن حل في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين

تأكيدات بضرورة انتباه الدول الكبرى لمستويات الدين

دبي - العربية.نت
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تجري على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين مناقشة ارتفاع معدلات الاستدانة السيادية.

وقالت مايا جريديني موفدة "العربية" إلى واشنطن، إن الديون السيادية تشهد مناقشات متواصلة من قبل صندوق النقد والبنك الدوليين سواء في الاجتماعات الحالية أو غيرها.

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وذكرت أن صندوق النقد الدولي أطلق تحذيرات ليس للدول النامية فقط بل الدول المتقدمة أيضا من ارتفاع معدلات الاستدانة فى الولايات المتحدة والصين.

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وأكد الصندوق ضرورة انتباه الدول الكبرى لمستويات الدين لأنه حال نشوء أية أزمات مستقبلية فإن هذا قد يحد من مكافحة هذه الأزمات ومساعدة الدول الأكثر فقرا.

وتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة إلى 136.2% في 2028 من 121.7% في 2022.

كما توقع ارتفاع ديون الصين إلى 104.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2028 في الصين من 77.1% في 2022.

وحذر الصندوق من زيادة عبء ديون البرازيل واليابان وجنوب أفريقيا وتركيا وبريطانيا بأكثر من 5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتوقع صندوق النقد ارتفاع الديون السيادية عالميا إلى 99.6% من الناتج الإجمالي العالمي بحلول عام 2028، وذكر أن 60% من البلدان منخفضة الدخل تواجه مخاطر أزمة ديون.

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