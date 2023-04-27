أداء قوي للبنوك الأوروبية في الربع الأول من 2023

حققت بنوك أوروبية نتائج إيجابية في الربع الأول من عم 2023 رغم التباين في أداء بعض الوحدات المصرفية.

وقالت كارينا كامل مراسلة "العربية "من لندن إن بنك باركليز سجل أرباحا بلغت 2.6 مليار جنيه استرليني في الربع الأول من عام 2023، وارتفع سهم البنك اليوم في تعاملات بورصة لندن.

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وأشارت إلى أن باركليز خصص أكثر من 500 مليون جنيه استرليني لتغطية تكاليف قروض.

وأشارت إلى أن دويتشه بنك ارتفعت أرباحه الصافية بنسبة أكثر من 9% لتسجل مليار يورو، وارتفعت أرباح وحدة خدمات الصيرفة للشركات في البنك بنحو35 % ، فيما انخفضت خدمات بنوك الاستثمار بنحو19 %.

وقالت إن دويتشه بنك يستهدف عملية خفض تكاليف بنحو 500 مليون يورو، كما يعتزم الاستغناء عن 800 وظيفة إضافية غير التي كان أعلن عنها مسبقا.