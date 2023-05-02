أين يفضل السعوديون السكن وكيف تؤثر التكلفة على قرار الانتقال؟

أصدرت نايت فرانك مؤخرا تقريرا حول السوق العقاري في السعودية رصد توجهات المواطنين والمستثمرين العام الماضي إلى جانب تطلعاتهم للعام المقبل.

وذكر التقرير أن قيمة المشاريع العقارية في السعودية منذ إطلاق رؤية 2030 بلغت 1.1 تريليون دولار .

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أشار إلى ارتفاع أسعار العقارات السكنية في الرياض بين 26 و40% منذ العام الماضي، بينما بلغت نسبة إشغال المكاتب من الدرجة الأولى في الرياض 97% .

ورصدت " نايت فرانك " زيادة في الإنفاق على كبرى المشاريع التنموية بالمملكة العربية السعودية ليصل نصيب التعليم، 7 مليارات دولار، والرعاية الصحية 13.8 مليار دولار، والرياضة والترفيه 24 مليار دولار.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته الشركة أن 40% من السعوديين يعتزمون شراء عقار هذا العام، و86% مهتمون بشراء عقار في المشاريع الكبرى وعلى رأسها نيوم، ونسبة التملك ارتفعت من 47% في 2016 إلى 65% بنهاية 2021، ازدياد التوجه نحو الشقق بدلا من الفلل، وتوفير التمويل المحلي مفضل للمشتري من خارج المملكة.

ويعد قطاع السياحة الدافع الأساسي لمشاريع الضيافة، التي تستهدف 310 آلاف غرفة فندقية بحلول 2030، وسيستقبل

مطار الملك سلمان 185 مليون مسافر بحلول 2050، وتجاوزت عائدات الفنادق 8 مليارات ريال في النصف الأول 2022

الطائف أبرز وجهة للسياحة الداخلية.

أما عن نشاط التجزئة فأشارت "فرانك نايت" إلى 16 مركزا تضيف 300 ألف متر مربع من مساحات التجزئة في الرياض

في ظل تباين بين السعوديين بحسب الفئة العمرية بين التسوق التقليدي والمراكز العصرية، بجانب إضافة عنصر الأنشطة إلى التسوق لزيادة الإقبال.

وذكرت أن قطاع الرعاية الصحية والتعليم بهما فرص لإضافة 19 ألف سرير مستشفى بتكلفة 13.8 مليار دولار، وفرص في السوق لمزودي التأمين الصحي الخاص، بجانب فوائد لقرب المدارس من المجمعات السكنية، وتراجع الإقبال على السفر للتعليم الجامعي في الخارج.