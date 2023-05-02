"أدنوك للغاز" الإماراتية تورد الغاز الطبيعي المسال لـ"توتال" الفرنسية

وقعت شركة أدنوك للغاز اتفاقية لتزويد مجموعة "توتال إنرجي" الفرنسية بالغاز الطبيعي المسال لمدة ثلاث سنوات وبقيمة تصل إلى 1.2مليار دولار.

وذكرت شركة "توتال إنرجي" إنه من المقرر أن تبدأ الاتفاقية في العام الحالي وأولويتها السوق الآسيوية، ولم يحدد البيان كميّات الغاز التي سيتّم تصديرها.

مادة اعلانية

وتسعى الدول الأوروبية إلى تنويع مصادرها من الطاقة وباتت تعتمد أكثر فأكثر على الغاز الطبيعي المسال بديلا عن الغاز الروسي، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.