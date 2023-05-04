بيتكوين
البيتكوين تواصل المكاسب بعد تصريحات رئيس "الفيدرالي" بشأن الفائدة
سجلت ارتفاعاً بنحو70% منذ بداية العام
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