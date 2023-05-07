سوق السعودية
الأرباح الفصلية لمجموعة سليمان الحبيب للخدمات الطبية تفوق التوقعات
سجلت 489.27 مليون ريال
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